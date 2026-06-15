La Région participe, à distance, à la rencontre des Présidents des Régions ultrapériphériques avec leurs États membres

La Présidente de Région, Huguette Bello, a pris part, ce vendredi 12 juin 2026, en visioconférence, à une réunion ministérielle de haut niveau réunissant à Bayonne les représentants des trois États membres (France, Espagne, Portugal) qui comprennent les régions ultrapériphériques (RUP) de l'Union européenne. Nous partageons le communiqué de presse du conseil régional, ci-dessous : (Photo Région Réunion)

Elle a réuni autour de la table Naïma Moutchou, ministre des Outre-mer, Benjamin Haddad, ministre des Affaires européennes, Fernando Sampedro, secrétaire d'État espagnol chargé des Affaires européennes, et son homologue Ines Domingos, représentante du gouvernement portugais, aux côtés des présidents des régions ultrapériphériques.

L’ensemble des neuf RUP (Açores, Madère, les Canaries, La Réunion, Guyane, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Saint-Martin) a participé à cette réunion, en visioconférence ou en présentiel. Le conseiller régional Jean-Pierre Chabriat a également pris part à cette réunion en présentiel.

Cette rencontre intervenait à un moment décisif pour l’avenir des régions ultrapériphériques dans l’Union européenne, dans le contexte des discussions sur le nouveau cadre financier pluriannuel. Elle a permis de renforcer la démarche de la coalition politique États-Régions en faveur des RUP.

- Les RUP, atouts stratégiques de l'Europe -

Dans son intervention, la Présidente Huguette Bello a défendu avec force les intérêts de La Réunion et de l'ensemble des neuf régions ultrapériphériques.

Elle a rappelé l’importance de l'article 349 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui dicte l’obligation de prendre en compte les caractéristiques particulières des neuf territoires éloignés du continent.

Elle a insisté sur le rôle géostratégique des RUP qui confèrent à l’Europe le rang de puissance maritime et une présence dans des environnements géostratégiques confrontés à des défis majeurs. Elle a souligné la place de La Réunion dans l'océan Indien, espace en pleine mutation démographique et économique.

- Des exigences claires pour le prochain Cadre Financier Pluriannuel -

La Présidente de Région a porté un message convergent des RUP : demande de sanctuarisation des dotations budgétaires dédiées aux RUP, dans le futur cadre financier pluriannuel 2028-2034 aussi bien au niveau des programmes opérationnels européens qu’au niveau de l’allocation de compensation de surcoûts ; maintien des règlements spécifiques et renforcement des dotations pour l'agriculture (POSEI) et pour la pêche ; adaptation des normes et notamment demande d’exemption de l’application aux RUP du Mécanisme d'Ajustement Carbone aux Frontières (MACF) qui frappe injustement leurs économies éloignées du continent et dépendantes des importations en provenance de pays tiers de l'UE.

Cette coalition États membres - RUP constitue un signal politique fort à l'adresse des institutions européennes, à un moment clé.

La Région Réunion continuera d'œuvrer dans le cadre de la Conférence des Présidents des RUP, en lien étroit avec les États membres concernés et avec le Parlement européen, pour que les arbitrages du prochain budget pluriannuel européen préservent les intérêts des RUP, dans le respect de l’esprit et de la lettre de l'article 349 du Traité.