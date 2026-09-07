La Région a participé à l’ouverture des Francofolies 2026

Ce vendredi 4 septembre 2026, la conseillère régionale Laetitia Lebreton a participé à la conférence d’ouverture des Francofolies. Organisé à Saint-Paul, cet événement est devenu incontournable dans le paysage culturel réunionnais. "Je veux saluer le travail rigoureux des organisateurs. Car année après année, ce rendez-vous positionne notre territoire parmi les grands circuits culturels francophones, renvoyant l'image d'une Réunion créative et ouverte sur le monde", a déclaré la conseillère régionale. (Photos : Région Réunion)