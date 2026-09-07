La Région participe au comité inaugural de la gouvernance de la Vallée Blanche Technopolitaine, à Saint-Pierre

Le conseiller régional Jean-Pierre Chabriat a participé au Comité inaugural de la gouvernance de la Vallée Blanche Technopolitaine à Saint-Pierre. Cette démarche vise à renforcer les coopérations et à mieux coordonner les nombreux projets présents sur ce site stratégique du Sud. "La mise en place de cette gouvernance partagée doit permettre de franchir une nouvelle étape : mieux coordonner les projets et construire une vision commune du développement de la Vallée Blanche", écrit la Région dans le post que nous publions ci-dessous (Photos : Région Réunion)