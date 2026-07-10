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La Région participe au copil consacré à la lutte contre l'habitat indigne

  • Publié le 10 juillet 2026 à 11:10
La Région participe au copil consacré à la lutte contre l'habitat indigne
La Région participe au copil consacré à la lutte contre l'habitat indigne

Ce mercredi 8 juillet 2026, la conseillère régionale déléguée à la politique du logement et de l’habitat, Virginie Gobalou Erambranpoullé, s’est rendue à la préfecture pour un comité de pilotage consacré à la lutte contre l’habitat indigne. Une instance qui réunit les différents acteurs du logement afin de coordonner les actions, partager les avancées et renforcer les dispositifs d’intervention en faveur de l’amélioration des conditions de logement des Réunionnais.e.s. "Pour la Région Réunion, bien se loger n’est pas seulement un droit fondamental : c’est le socle de la dignité humaine", écrit la collectivité sur ses réseaux sociaux. Nous publions le post de la Région : (Photos Région Réunion)

Zoom, Conseil régional, Région, Logement, Habitat indigne

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