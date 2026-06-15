La Région Réunion accompagne 5 entreprises Réunionnaises au salon Vivatech

Pour la quatrième année consécutive, la Région Réunion renouvelle sa participation au salon international VivaTechnology (VivaTech) en accompagnant une délégation de cinq entreprises réunionnaises innovantes. Cette édition 2026 marquera le 10e anniversaire du plus grand salon technologique européen. Organisé pour la première fois dans le Hall 7 de Paris Expo Porte de Versailles, l’événement se tiendra du 17 au 20 juin 2026. (Photo : Région Réunion )

Créé en 2016, VivaTech est désormais le plus grand événement dédié aux start-ups et à la technologie en Europe avec 180.000 visiteurs et 14.000 startups - issues de 171 nationalités - accueillies en 2025.

Cette dimension internationale en fait un tremplin inégalé pour les entrepreneurs réunionnais (640.000 connexions business en présence de 3.600 investisseurs, en 2025).

Pour cette 10e édition, les grandes thématiques mises en avant seront l'intelligence artificielle à impact, la productivité réinventée, l'éthique et la souveraineté, les technologies vertes, la cybersécurité, la santé et la longévité, ainsi que les industries créatives.

L’Allemagne en sera le pays invité d'honneur. Ce salon entend replacer l'Europe au cœur de la dynamique d'innovation mondiale - une opportunité stratégique pour les entreprises réunionnaises.

- Cinq pépites réunionnaises à l'honneur -

La Région Réunion a sélectionné, à l'issue d'un appel à candidatures et d'un jury pluridisciplinaire,

cinq entreprises réunionnaises qui représenteront l'île sur le Pavillon La Réunion :

AgentVox - IA vocale et satisfaction client

AgentVox développe des agents IA conversationnels capables d'automatiser des processus métiers complets, accessibles via un simple appel téléphonique. Sa solution phare, VoxSatisfy, digitalise l'ensemble de la chaîne de satisfaction client via des agents vocaux intelligents, offrant des tableaux de bord en temps réel et des recommandations actionnables.

Eyako - Cybersécurité et pilotage CISO

Eyako est une startup SaaS réunionnaise dédiée au pilotage opérationnel de la cybersécurité. Elle présente à VivaTech la première "CISO Command Platform" au monde — un véritable poste de commandement pour les responsables cybersécurité (RSSI), intégrant gouvernance, analyse de risques, gestion des incidents et intelligence artificielle pour transformer la stratégie cyber en actions concrètes et priorisées.

FIT.ai - Stationnement prédictif et Smart Cities

FIT.ai résout le problème du stationnement urbain grâce à l'IA et au machine learning. Son application FIT Mobile, premier GPS d'auto-stationnement prédictif au monde, guide les automobilistes vers les places libres en temps réel. Sa solution, CartograFIT, constitue le premier cadastre numérique de l'espace public, avec 98 % de couverture satellite HD, sur un marché mondial estimé à 120 millions d'euros.

MediaBy - Achat média alimenté par l'IA

MediaBy incarne la nouvelle génération de l'achat média avec une plateforme multicanale alimentée par l'IA, permettant de lancer et d'optimiser des campagnes (Audio, Display, Vidéo, Google, Meta, YouTube, Netflix...) depuis une interface unique. Déjà éprouvée sur plus de 2 000 campagnes (Sony Music, Live Nation), la plateforme affiche une croissance de +125 % en 2025 et dépasse le million d'euros de chiffre d'affaires.

MoSITouch - Biotech et lutte anti-moustiques

Cette startup biotech développe des technologies de nouvelle génération pour lutter contre les moustiques invasifs, en produisant et lâchant des mâles stériles inoffensifs. Cette approche respectueuse de l'environnement réduit significativement les nuisances sanitaires et économiques à un coût attractif, avec un potentiel d'application mondial.

- Un accompagnement local renforcé -

Pour 2026, la Région Réunion mobilise à nouveau ses partenaires de l'écosystème de l'innovation.

Une délégation de neuf partenaires (La Réunion Innovation (LaRI), La Réunion Connectée, La French Tech de La Réunion, Numeum, Digital Réunion, le Village by CA, la Technopole, la CCI île de La Réunion

et le Medef Réunion) accompagneront les entreprises en amont, pendant et après le salon. Depuis 2023, la Région Réunion a soutenu lors du salon VivaTech 18 startups réunionnaises. Dont certaines ont pu lever plusieurs millions d'euros dans la continuité de leur participation.

- L’expérience de la diaspora économique réunionnaise -

Le rendez-vous du Salon VivaTech sera également l’occasion pour ces jeunes entreprises de tisser des liens avec la diaspora économique réunionnaise.

La Région entend profiter de l’événement pour convier les forces vives économiques réunionnaises, implantées localement ou à l’international, à renforcer leurs liens.

Le samedi 20 juin, au Pavillon Réunion, le Salon VivaTech permettra de marquer une étape importante dans la structuration d'un réseau capable d'accompagner les ambitions d'ouverture, d'internationalisation et de développement économique du territoire.

Des échanges seront organisés afin d'identifier les compétences, les expertises et les réseaux de la

diaspora afin de favoriser l'émergence de nouvelles opportunités de coopération, d'innovation, d'investissement et de développement d'affaires.