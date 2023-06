La Région Réunion agit contre la vie chère

Ce jeudi 15 juin 2023, le vice -président de la Région Réunion a reçu à l’hôtel de la Région à Saint-Denis, la délégation de la commission d’enquête parlementaire sur la vie chère en Outre-Mer. Durant cette délégation, Patrick Lebreton a réaffirmé son engagement à lutter contre la vie chère. Il a également mis l’accent sur des mesures en cours d’acquisition, comme le plafonnement du prix de la bouteille de gaz à 15 euros, la gratuité progressive des transports en commun ou encore la cantine à 1euros qui sera proposée à tous les lycéens à la prochaine rentrée scolaire. Nous publions ci-dessous le communiqué. (Photo : Conseil régional)

"La vie chère est un sujet qui resurgit régulièrement dans les territoires d’Outre-Mer en temps de crise. Le retour de l’inflation a remis d’actualité ce sujet. Les travaux de votre commission suscitent beaucoup d’intérêts et une forte attente. Au delà du constat qui semble connu, nous espérons que vos travaux analysent TOUS les facteurs qui contribuent à la vie chère en Outre-mer et proposent de vraies solutions, avec notamment une exigence d’information et de transparence", a notamment rappelé Patrick Lebreton.

"La lutte contre la vie chère en outre mer nécessite une approche globale. Il convient d’identifier, d’évaluer, d’analyser, l’impact de l’ensemble des facteurs expliquant le niveau des prix des produits, et surtout de définir et mettre en œuvre des actions. Une attention particulière doit être portée aux questions relatives à une concurrence réelle du marché" a-t-il ajouté.

Le vice-président a réaffirmé l’engagement de la Région Réunion à contribuer, à son niveau, à la lutte contre la vie chère, rappelant qu’elle avait déjà proposé des mesures importantes comme le plafonnement du prix de la bouteille de gaz à 15 euros, la gratuité progressive des transports en commun ou encore la cantine à 1 euro, qui sera proposée à tous les lycéens à la prochaine rentrée scolaire.