La Région Réunion et l’ADEME lancent un accélérateur à projets dédié à l’économie circulaire afin d’accompagner les acteurs économiques réunionnais dans le développement de solutions innovantes au service de la transition écologique et de l’emploi local. Ce dispositif s’inscrit dans le cadre du Plan Régional d’Actions en faveur de l’Économie Circulaire (PRAEC) et vise à soutenir des projets structurants permettant de réduire les déchets, favoriser le réemploi des matériaux et développer de nouvelles filières durables sur le territoire (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

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