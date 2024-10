Région Réunion félicite les gagnants.es du Grand Raid

Chez les hommes, la Région Réunion a félicité Judicaël Sautron, septième au scratch, et premier réunionnais à avoir franchi la ligne d'arrivée du Grand Raid en 27 heures et 23 minutes, ainsi que Mathieu Blanchard, vainqueur du Grand Raid 2024 qui s’impose à la Redoute après 23 heures et 25 minutes d’effort "exceptionnel" selon le post de la Région Réunion. Chez les femmes, la Région Réunion a félicité Manon Bohard, première féminine à remporter le Grand Raid, avec un temps de 31 heures et 49 minutes, ainsi que Sylvaine Cussot, sixième féminine et première réunionnaise à avoir franchi la ligne d'arrivée avec un temps de 36 heures et 43 minutes. Nous publions le post ci-dessous. (Photo photo www.imazpress.com)