La Région Réunion inaugure la 45ème édition de la Foire Agricole de Bras Panon

La foire agricole de Bras-Panon a ouvert ses portes ce samedi 4 mai 2024. La présidente Huguette Bello était présente, accompagnée des conseillers régionaux Patricia Profil et Jean-Bernard Maratchia, et d’élus et représentants du secteur agricole. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Région Réunion)

Pour cette édition, l’accent est mit sur le climat, en particulier autour des émissions de CO2 dont l’agriculture est un secteur fortement émetteur.

Pour la président, "cette Foire agricole célèbre la richesse ancestrale de notre agriculture, la passion de nos agriculteurs et éleveurs et la diversité de nos produits locaux. C'est une véritable vitrine de notre authenticité. Elle témoigne également de la capacité d'innovation et de résilience de notre agriculture face aux défis environnementaux et économiques auxquels elle est confrontée. Dans une conjoncture d’inflation galopante, c’est aussi l’occasion de sensibiliser le public à l'importance de consommer local et de soutenir ainsi nos producteurs locaux. Notre agriculture est source de grande fierté pour nous !"