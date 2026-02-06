La Région Réunion se mobilise pour l'emploi et la formation lors de la semaine des métiers du tourisme

Ce jeudi 5 février 2026 le conseiller régional Axel Vienne a participé à un séminaire organisé dans le cadre de la Semaine des métiers du tourisme. Aux côtés de France Travail, de l’État et de nombreux partenaires, la Région Réunion se mobilise pour renforcer l’attractivité et l’employabilité d’un secteur clé de l’économie réunionnaise (Photo : Région Réunion)

À La Réunion, le tourisme est le premier secteur à l’export, avec plus de 500.000 visiteurs par an. Cheffe de file du développement économique et de la formation professionnelle, la Région agit concrètement pour l’insertion des jeunes et des demandeurs d’emploi.

En décembre 2025, la Région a signé le Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l’Orientation Professionnelles (CPRDFOP) 2025-2030, issu d’une large concertation avec l’ensemble des acteurs de l’emploi. Ce document stratégique fixe les attentes pour des formations en adéquation avec les réalités du territoire.

La Région déploie également depuis deux ans le Mois de la formation professionnelle, un temps fort dédié à la valorisation des formations et des débouchés, afin de favoriser une employabilité durable.

Enfin, grâce aux fonds FEDER, dont elle est autorité de gestion, et à ses fonds propres, la Région accompagne les entreprises dans leurs recrutements à travers plusieurs dispositifs, tels que la Prime Régionale à l’Emploi.

"Grâce à la politique régionale, le tourisme retrouve un rôle moteur. L’enjeu est d’offrir aux Réunionnais.e.s de réelles opportunités d’emploi dans ce secteur. Ensemble, nous devons construire des offres de formation adaptées à l’avenir de notre territoire", déclare Axel Vienne, conseiller régional.