Si vous aimez créer du contenu, filmer, prendre des photos ou parler face caméra, la ville de Saint-Denis lance le casting Influenceur de quartier. L’objectif est de développer de nouvelles compétences tout en portant un regard positif, authentique et créatif sur son quartier. 15 participants seront sélectionnés pour une formation gratuite certifiée Qualiopi de 7 jours sur la création de contenu en octobre 2026. Inscrivez-vous ci-dessous avant le 16 septembre. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

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