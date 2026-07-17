La ville de Saint-Denis vous invite à célébrer le football au Barachois

À l'occasion de la troisième édition de dimanche ô Barachois, la ville de Saint-Denis vous donne rendez-vous pour un après-midi festif et convivial autour du football, ce dimanche 19 juillet 2026, de 15h à 19h. Au programme : l'histoire des plus belles coupes du Monde sur grand écran, défis et animations sportives avec le Saint-Denis FC, jeux vidéo, quiz, nombreux cadeaux à gagner dont un téléviseur et une trottinette électrique et bien d'autres. DJ DVXM et le groupe KG CREW seront présents pour mettre l'ambiance. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)