La ville de Saint-Paul organise les nocturnes à la piscine

Ce mardi 20 février 2024, la ville de saint-Paul organise des nocturnes à la picine Lisette Talate sur le front de mer. Un évènement gratuit de 18H30 à 20h45. (Photo : ville de Saint-Paul)

Les nocturnes des piscines municipales débuteront à 19h00 à la piscine Lisette Talate de Saint-Paul, avec une occasion unique de réaliser des baptêmes de plongée proposés par le club "Le Dodo Palmé". Pour ceux désirant améliorer leurs compétences aquatiques, des sessions spéciales seront proposées de 19h00 à 20h00, encadrées par des instructeurs expérimentés, offrant ainsi l'opportunité de perfectionner les techniques de nage dans une ambiance conviviale et détendue.



Mais la Nocturne de la Piscine Municipale ne se limite pas à la natation ! De 18h30 à 20h00, un atelier photo sous-marine et du body painting seront animés par les talentueux artistes Thierry Nikolaeff et Régis Ragris, offrant ainsi une expérience unique au public présent.