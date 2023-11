La ville du Port récompense l’excellence sportive

Ce vendredi 27 octobre 2023, la gala des sportifs du Port a fait son grand retour. Près de 300 portois étaient présents et des trophées ont été distribués. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville. (Photo Le Port)

Le gala des sportifs est de retour ! Après une absence liée à la crise sanitaire, la soirée en l’honneur des sportifs et dirigeants sportifs du Port s’est déroulée le vendredi 27 octobre. Près de 300 sportifs Portois étaient ainsi réunis au Complexe Sportif Municipal en présence du maire Olivier Hoarau, des élus du conseil municipal et d’un parterre d’invités composé d’entraineurs, de présidents de clubs et de parents. Des trophées ont récompensé performances et exploits sportifs réalisés en 2023 par des Portois lors d’une soirée festive.

Cette année, le thème retenu est « L’Odyssée des Champions » en référence à la Grèce antique, terre de naissance du sport olympique. Lors de son discours, le maire du Port a souligné le rôle "d’ambassadeurs de l’excellence portoise" de chacun des sportifs. Il a aussi insisté sur le rôle des encadrants et des bénévoles des clubs et associations dans l’accompagnement et la réussite des sportifs.

Olivier Hoarau a rappelé les valeurs du sport telles que le dépassement de soi, la persévérance, le travail d’équipe, le respect ou encore la solidarité. "Nous sommes convaincus que le sport est un puissant facteur d’émancipation individuel et collectif, car c’est dans l’échange avec l’Autre qu’on apprend. Je tiens aussi à faire un salut particulier aux sportifs en situation de handicap et aux associations de sport adapté. L’inclusion et le sport pour tous sont une ambition fondamentale de notre projet sportif" a ajouté le maire.