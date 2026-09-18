Lancement de la semaine Européenne du développement durable à La Réunion

Ce mardi 15 septembre, Jean-Pierre Chabriat, conseiller régional délégué à l’enseignement supérieur, à la recherche et à la transition énergétique, a participé au lancement de la Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD). (Photos : Région Réunion)

La Réunion et ses partenaires travaillent de manière concertée autour des 17 Objectifs de développement durable (ODD).

Cette année, la SEDD met l’accent sur l’alimentation durable, en lien avec l’ODD n°2 : "Éliminer la faim, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable".

La thématique est d'autant plus importante à La Réunion où les enjeux sont nombreux : développement des circuits courts, soutien à la production locale et accès de toutes et tous à une alimentation saine et de qualité.

Pour cette édition, quatre projets réunionnais ont été mis à l’honneur :

- La Sécurité sociale de l’alimentation durable à Bras-Fusil

- La création d’un rucher pédagogique et d’un jardin-potager au collège Émile Hugot

- Vavang’Ker, un ancien bus de transport scolaire transformé en outil de proximité au service des habitants

- Un projet porté par les élèves du collège Jules Solesse pour sensibiliser à la bienveillance animale tout en donnant une seconde vie aux déchets

Jean-Pierre Chabriat, conseiller régional délégué à l'enseignement supérieur, la recherche et la transition énergétique :

"Avec l'ensemble du territoire, nous lançons cette semaine de sensibilisation au développement durable. Le développement durable, c'est pour demain, mais ça se construit aujourd'hui. Nos jeunes élèves doivent donc s'emparer du sujet. Aujourd'hui, j'appelle tous les acteurs à concrétiser les actions : nous avons tous fait le même constat, nous avons fait de nombreuses études : le développement durable est un enjeu réel et majeur et nous devons travailler pour donner un avenir à nos enfants."