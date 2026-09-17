Journées du patrimoine : près de 200 événements dans toute l'île

La 43ème édition des journées européennes du Patrimoine se tiendra ce samedi 19 et ce dimanche 20 septembre 2026, avec pour thèmes "Patrimoine de la photographie" et "Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer". (Photo Entre- Deux ,villes ,mairie de l'Entre-Deux photo RB imazpress )

• Préfecture de La Réunion :

Les Journées européennes du patrimoine auront lieu le week-end des 19 et 20 septembre 2026. La veille, vendredi 18 septembre est réservé aux scolaires avec l’opération "Levez les yeux". Deux thèmes guident cette 43e édition : "Patrimoine de la photographie", thème national célébrant le bicentenaire de l'invention de cette technique par Nicéphore Niépce, et "Patrimoine en péril : raviver, résister, ré-imaginer".

À La Réunion, près de 200 événements sont organisés. Le thème de la photographie inspire particulièrement le territoire, avec plusieurs expositions au programme :

• À la Cathédrale de Saint-Denis, la direction des affaires culturelles (DAC) présente deux expositions : "Coulisses de chantier" de Sébastien Marchal et "Photographier la cathédrale", sélections de photos historiques de 1860 à 1970.

• À l’occasion des 80 ans de la départementalisation, l’Iconothèque historique de l’océan Indien vous guide à travers l’exposition « Premiers Regards ». Les photos exposées dans la rue de Paris à Saint-Denis montrent La Réunion de 1946 à 1970.

• L’exposition monumentale Rouge Ruelle est une invitation à s’immerger dans une véritable galerie à ciel ouvert en traversant la ruelle Célis-Mavoulouque, l'un des passages historiques de la ville de Saint-Benoît.

• Au Port, le photographe Philippe Gaubert marie le passé et le présent en rencontrant à nouveau, 30 ans après, les habitants du quartier Epuisement. Il s’associe avec les artistes Nathalie Natiembé et Lionel Lauret pour faire vibrer cette restitution.

• À ne pas rater, au Kervéguen à Saint-Pierre, la conférence « Photographier l’architecture à La Réunion : des pionniers de la photographie à l’inventaire des richesses artistiques de la France (1861-1976) », présentée par Bernard Leveneur, conservateur en chef du patrimoine, responsable du service de l’inventaire à la Région Réunion.

Le patrimoine en péril, thème européen, fait l’objet de plusieurs propositions :

• À Saint-Benoît, l’association Somin Sarèt vous fait redécouvrir les trésors cachés de l’îlet Bethléem : tyrolienne éphémère, exposition photo, et randonnée sont au programme.

• Les villas des Ingénieurs ouvrent exceptionnellement leurs portes à l’occasion des 140 ans du Grand Port Maritime de La Réunion.

• Le patrimoine naturel et maritime est mis à l’honneur, avec une « Mission Récif » sur les coraux du lagon de l’Ouest, organisée par l’association KOSA. Un détour par le four à chaux Meralikan, inscrit au titre des monuments historiques, complète l’événement.

• La ville de Saint-Pierre, récemment labellisée Ville d’Art et d’Histoire organise des balades guidées dans les quartiers de la commune allant des cases créoles, au quartier de Terre Sainte, en passant par un parcours patrimonial dans le carré ancien. À noter, à la médiathèque de Saint-Pierre, l’archéologue Anne-Laure Dijoux donne une conférence sur les fouilles archéologiques des Hauts.

Le patrimoine industriel est également au rendez-vous au travers d’ouvertures exceptionnelles : sites anciens ou en activité, couvrant une grande diversité d’activités et d’usages : usine de traitement des eaux, fabrication du béton, distillerie…

Enfin, nos monuments historiques, dévoilent tous leurs secrets : l’hôtel de préfecture de La Réunion, la chambre régionale des comptes, les tribunaux, la cathédrale de Saint-Denis, ou encore les domaines et demeures historiques.

L’intégralité du programme est accessible sur la brochure en ligne ou en se rendant directement sur le site dédié. Composez votre programme et réservez vos visites pour un week-end au cœur du patrimoine de La Réunion.

• Les Fazsoi ouvrent les portes du fortin de la Redoute à Saint-Denis :

L'association pour la préservation et la valorisation du patrimoine militaire (APVPM) et les forces armées dans la zone sud en océan Indien (FAZSOI) ouvrent les portes du fortin de la Redoute et sa poudrière à Saint-Denis les samedi 19 et dimanche 20 septembre de 9h à 17h.

Ce monument bâti en 1756 par l'ingénieur Antoine-Marie Desforges-Boucher protégeait l'axe vital entre le nord et l'ouest de l'île. Édifié sur un éperon rocheux, il a donné son nom à la plaine de Saint-Denis et au quartier où il est implanté. Entièrement rénové en 2023, le fortin est un des plus vieux vestiges militaires à La Réunion et témoigne d'une partie de l'histoire de I 'île.

Pour plus d'informations ici

• Territoire de l'ouest :

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Territoire de l’Ouest invite le public à découvrir, le jeudi 17 et le samedi 19 septembre 2026, une autre facette du patrimoine réunionnais : celle des infrastructures, des métiers et des savoir-faire qui contribuent chaque jour à la vie du territoire.



Pour cette édition, plusieurs sites emblématiques de l’Ouest ouvriront exceptionnellement leurs portes au public. Une occasion unique de pénétrer dans des lieux habituellement inaccessibles, d’en découvrir les coulisses et de mieux comprendre leur rôle dans notre quotidien.

Au programme : des immersions au cœur de l’activité industrielle, de l’économie circulaire et du patrimoine portuaire, à travers des visites guidées, des rencontres et des parcours de découverte, avec ceux qui font fait la Réunion

Au Terminal Cimentier de Teralta, présente depuis plus de 40 ans sur le territoire de l’Ouest, les visiteurs pourront découvrir les coulisses de la production et de la distribution du ciment, ainsi que les étapes d’analyse et les technologies mobilisées par les professionnels.

Au centre de tri ILEVA au Port, Cycléa, implantée depuis près de 30 ans au cœur du territoire, proposera une immersion au cœur de l’économie circulaire. Une visite pédagogique pour comprendre le parcours des déchets, les étapes du tri et les enjeux du recyclage à La Réunion.

Ovocoop, installée depuis plus de 25 ans dans l’Ouest de l’île, proposera aux visiteurs de découvrir son unité de production d’œufs péi. Chaque année, ce sont plus de 150 000 millions d’œufs qui sont transformés et commercialisés par la coopérative.

A l’occasion des 140 ans du port Ouest, les Grandes Maisons du Grand Port Maritime ouvriront exceptionnellement leurs portes. Des visites guidées seront proposées avec la participation des étudiants de l’ENSA La Réunion.

Ces visites gratuites et ouvertes à tous, permettront aux Réunionnais de découvrir les maisons des Ingénieurs construites dans les années 1870. Un parcours qui nous plonge dans une architecture d’antan à raviver et à préserver tout en réimaginant ce patrimoine en péril.

• Le Port :

Pour les journées européennes du Patrimoine, la ville du Port vous invite, le samedi 19 septembre 2026, à découvrir le quartier de l'Épuisement avec l’inauguration de l’exposition photographique de Philippe Gaubert à 17h à La Friche.

Pendant plusieurs mois, le photographe Philippe Gaubert est allé à la rencontre des habitants d’Épuisement, avec Nathalie Natiembé et Lionel Lauret.

Témoignages, photographies, écriture, musique et vidéo ont permis de recueillir une mémoire faite de lieux, de visages, de souvenirs et d’histoires de vie. Cette démarche participative sera restituée au public à La Friche à partir de 18h30, avec l’inauguration de l’exposition photographique de Philippe Gaubert

La soirée se poursuivra avec une projection vidéo et un mapping réalisés à partir des photographies et témoignages collectés, puis avec le spectacle Ti Somin Gran Somin à 19h30. À 20h30, Nathalie Natiembé & K’ravage clôtureront la soirée en musique.

- Les autres rendez-vous des Journées du Patrimoine au Port -

À vélo – Deux circuits culturels sont proposés à 9h30 et 13h30, au départ de La Friche. Cette visite commentée est gratuite, sur inscription à [email protected]

Dans les médiathèques – Les médiathèques Benoîte Boulard et Rivière des Galets proposeront également des animations autour du patrimoine photographique.

À 17h – La Ville du Port dévoilera à La Friche la plaque « Architecture Contemporaine Remarquable » de l’ancienne Poste, distinguant sa qualité architecturale.

• La Possession :

Ce samedi 19 septembre 2026, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la ville de La Possession organise, de 8h à 22h, la première édition de la Fèt Bord’Mer. Au programme sur la place du marché forain : concours de pêche, balades et visites patrimoniales, jeux lontan et bien d’autres activités pour petits et grands.



Dès 16 heures 30, le traditionnel bal populaire proposera plusieurs formations musicales pour clôturer la journée, dans une ambiance festive jusqu’à 22 heures. Certaines visites de découverte du patrimoine sont sur inscription.

• Saint-Benoît : Le vendredi 18 septembre, à la veille des Journées Européennes du Patrimoine, le Théâtre Les Bambous et Le Bisik s’unissent à nouveau pour célébrer le Matrimoine : cet héritage culturel précieux transmis par les femmes. Une soirée artistique et engagée (lectures, projections, créations) qui sera clôturée en puissance par la "Queen du Dancehall réunionnais", Malkijah, venue présenter en exclusivité les morceaux de son nouvel album "Forteresse".

• Entre-Deux

Sainte-Marie :

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, la ville de Sainte-Marie propose une programmation consacrée à la mémoire du territoire, à son patrimoine maritime et aux risques naturels qui ont marqué son histoire.

• Région Réunion

Les musées régionaux participent aux journées européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre 2026. À cette occasion, la Cité du Volcan, le Musée Stella Matutina et le Musée des Arts Décoratifs de l’Océan Indien (MADOI) vous invitent à vivre un week-end riche en découvertes, visites, animations et spectacles pour toute la famille.

À la Cité du volcan :

- Visites libres : (re)découvrez les espaces emblématiques de la Cité du Volcan : tunnel de lave, film panoramique 270°, lithothèque, ludothèque, bathyscaphe...

- Visites accompagnées de l’exposition : "Cavernes Volcan". Une immersion dans les mondes souterrains volcaniques.

- Visites accompagnées de la caverne des Lataniers et de la caverne de Cotte sur le massif du Piton de la Fournaise. Une sortie de terrain matinale qui nécessite un véhicule et une tenue de randonnée.

- De nombreux ateliers et animations pour petits et grands vont rythmer ces 2 jours dédiés au patrimoine : présentation du kit jumeaux numériques, découverte des roches et cristaux, atelier archéologiques, fresque participative sur le thème volcan, quiz géant sur l’agriculture réunionnaise, jeux de plateau, etc...

Au Musée des arts décoratifs de l'océan Indien (MADOI) :

- Visites guidées du Domaine de Maison Rouge autour des spécificités architecturales historiques du site

- Visites guidées de l’exposition "Les Années Art Déco à La Réunion, Le mobilier de 1930 à 1950". L’Art Déco à La Réunion à travers le prisme du mobilier, plus largement de la décoration intérieure, tout en abordant l’architecture. Exposition labellisée "d’intérêt national" par le ministère de la Culture.

- Atelier 1 : Dans l'atelier du restaurateur. Initiez-vous aux gestes simples de la restauration de mobilier.

- Atelier 2 : Le Cannage en actions, tissage et patience. Découvrez l'histoire du cannage au rotin dans le mobilier des années 1930-1950, et initiez-vous à cette technique traditionnelle accompagné d'un artisan.

- Atelier 3 : Démonstration et initiation à la ferblanterie. Découvrez les techniques traditionnelles de découpe, martelage et pliage du métal, et les objets lontan qui ont façonné notre quotidien d'antan.

- Le dimanche uniquement : concert de Ban Makwalé à 17h

Au Musée Stella Matutina :

- Visites libres et visites commentées du musée. Découvrez l’histoire de l’industrie sucrière réunionnaise à travers un parcours ponctué d’anecdotes et de témoignages.

- Visites guidées de l’exposition "Les engagés du sucre. L’engagisme à La Réunion 1828-1938". Exposition labellisée "d’intérêt national" par le ministère de la Culture.

- Ateliers cyanotypes "Patrimoine de la photographie" et "Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer" par Valérie Siarane. L’artiste vous fait découvrir ce procédé photographique ancien.

- L’évolution du site de Stella Matutina, de l’usine au musée... projection photos

- Découverte du centre de documentation du musée

- Dédicace du livre "Les engagés du sucre" en présence des auteurs Michèle Marimoutou et Bernard Leveneur

- Le samedi uniquement : atelier de généalogie et conférence à 15h : "Destin croisé des Hommes et des Dieux : lorsque les divinités des campagnes tamoules rencontrent les plantations réunionnaises", animée par Darlini Moutien Canabady

Découvrez le programme complet ici.

• Département de La Réunion :

Les samedi 19 et dimanche 20 septembre, le Département ouvre les portes de ses équipements culturels à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. C'est l'occasion pour la population de (re)découvrir et partager la richesse du patrimoine réunionnais, sous toutes ses formes.

Cette nouvelle édition s’inscrit dans le cadre du bicentenaire de la photographie et propose un programme placé sous le signe de l’image et de la mémoire. Avec "Miroirs Indianocéaniques", le Département met en lumière la photographie comme objet patrimonial, artistique et mémoriel, et comme précieux témoignage de l’histoire, des paysages et des modes de vie de La Réunion et de l’océan Indien. Le programme bénéficie du label « Bicentenaire de la photographie" du ministère de la Culture.

Pendant tout le week-end, les visiteurs pourront explorer gratuitement les Archives départementales, le Musée Léon Dierx, la Bibliothèque départementale, le Muséum d’histoire naturelle, le Musée du Sel, le Lazaret de la Grande Chaloupe ou encore le Centre culturel du Sud.

Visites guidées, expositions, conférences, ateliers et rencontres permettront à chacun de porter un regard renouvelé sur les patrimoines naturels, historiques, artistiques et culturels de l’île.

Parmi les temps forts, la remise des prix du concours régional "Monuments de beauté de l’océan Indien", qui a réuni 209 collégiens de sept territoires de l’océan Indien, viendra célébrer les regards portés par la jeunesse sur le patrimoine.

Rendez-vous les 19 et 20 septembre pour un week-end placé sous le signe de la découverte, de la transmission et du partage.

Le programme complet à découvrir ici.

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