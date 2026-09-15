Journées Européennes du Patrimoine : Les Bambous et Le Bisik célèbrent le Matrimoine

Le vendredi 18 septembre, à la veille des Journées Européennes du Patrimoine, le Théâtre Les Bambous et Le Bisik s’unissent à nouveau pour célébrer le Matrimoine : cet héritage culturel précieux transmis par les femmes. Une soirée artistique et engagée (lectures, projections, créations) qui sera clôturée en puissance par la "Queen du Dancehall réunionnais", Malkijah, venue présenter en exclusivité les morceaux de son nouvel album "Forteresse". (Photo DR)

"Le matrimoine, c'est cet héritage culturel transmis par les femmes. Ces voix qui ont écrit, composé, créé, imaginé, transmis et transformé le monde, souvent sans occuper la place qui leur revenait dans les livres d'histoire", résume le Bisik.

Le temps d'une soirée, la salle de spectalcle de Saint-Benoît invite le public à explorer cet héritage vivant. "Car célébrer le matrimoine, ce n'est pas seulement regarder vers le passé. C'est aussi mettre en lumière les créatrices contemporaines, les artistes émergentes, les voix singulières qui inventent déjà les récits de demain".

Si la programmation détaillée sera dévoilée prochainement, cette soirée s'annonce pleine de curiosité, de transmission et de rencontre au féminin.

- Infos pratiques -

Les Bambous × Le Bisik accueillent Malkijah

Vendredi 18 septembre 20h - Ouverture des portes 19h

Tarif non adhérent 13€ / Adhérent et réduit non adhérent : 10€ / réduit adhérent : 7 €

Infos / résa :

• Les Bambous — 0262 50 38 63

• Le Bisik — 0693 63 39 39

Buvette et restauration sur place. La billetterie en ligne est ouverte.