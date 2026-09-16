Journées européennes du patrimoine 2026 : Sainte-Marie ravive la mémoire de son territoire

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, la Ville de Sainte-Marie propose une programmation consacrée à la mémoire du territoire, à son patrimoine maritime et aux risques naturels qui ont marqué son histoire. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com-

Intitulée " Sainte-Marie face aux risques naturels : 170 ans de mémoire", l’exposition retrace l’histoire des événements naturels qui ont façonné la commune depuis le XIXᵉ siècle : cyclones, fortes pluies, crues, éboulements, glissements de terrain et évolution du littoral.

AE travers six panneaux documentaires, des photographies anciennes, des archives et des ressources scientiFiques, le public pourra mieux comprendre les relations entre l’océan, les rivières, les ravines, les reliefs et les espaces habités. Le parcours aborde notamment :

• les caractéristiques d’un territoire exposé à plusieurs familles d’aléas ;

• les premiers événements documentés entre 1858 et 1948 ;

• les cyclones et phénomènes majeurs survenus entre 1980 et 2007 ;

• le développement des politiques de prévention depuis 2014 ;

• l’évolution du trait de cô te entre 1950 et 2017 ;

• le rôle des archives et de la photographie dans la transmission de la mémoire locale.

- Un programme pédagogique et participatif -

Le vendredi 18 septembre sera consacré à l’accueil de 249 élèves issus de six écoles de Sainte-Marie. Organisés en petits groupes, les enfants participeront à différents ateliers :

• visite de l’exposition ;

• atelier photo-enquê te ;

• atelier Sciences Réunion ;

• mur d’expression autour des verbes "Raviver, Résister, Réimaginer" ;

• découverte de la place de la Marine et du jardin de l’Hô tel de Ville.

Date, heure et lieu : Vendredi 18 septembre à 9H00 à la Mairie du Centre-Ville de Ste-Marie.

Ces activités permettront aux élèves d’observer les traces du passé, de comprendre les transformations du paysage et de ré Fléchir aux moyens de mieux prévenir les risques naturels. Cette exposition et les animations seront aussi proposées au public le samedi 19 septembre à l’Hô tel de Ville.

- Raviver, résister, réimaginer -

Une visite guidée permettra également de parcourir six lieux emblématiques du littoral de Sainte-Marie: le front de mer, l’ancre historique, la place de la Marine, l’ancienne batterie cô tière, l’ancien débarcadère et les anciens espaces portuaires. Cette manifestation invite chaque visiteur à porter un nouveau regard sur le territoire :

• Raviver la mémoire des événements et des paysages disparus.



• Résister en développant une culture partagée de la prévention.

• Réimaginer un territoire capable de s’adapter aux transformations futures.

Date, heure et lieu du départ : le samedi 19 septembre à 11H00 à la Mairie du Centre-Ville.