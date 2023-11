Ce vendredi 24 novembre 2023, a eu lieu le lancement de la cinquième édition du Startup week-end à l’École Supérieure d’Art de La Réunion. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région.

"Des porteurs de projets, sélectionnés par un jury d’experts, vont travailler pendant 54 heures pour transformer leurs idées en startup.

Cet événement, qui s’inscrit dans le cadre du mois de l’ESS, vise à soutenir "l’entreprendre autrement". Il constitue une formidable opportunité pour les entrepreneurs en herbe de développer des projets innovants. L'innovation, avec un objectif social. C’est aussi une occasion exceptionnelle d’accélérer et de concrétiser des projets de startup solidaires grâce au partage de connaissances, au réseautage et aux rencontres humaines et professionnelles.

La Région a fait de l’Economie Sociale et Solidaire une priorité pour bâtir une Réunion plus juste et solidaire. De par son histoire, l’Économie Sociale et Solidaire défend l’esprit du « vivre ensemble ». En mettant l’Humain au cœur de son économie, elle inclut des valeurs de solidarité, d’entraide et de lien social. Elle permet de lutter contre les discriminations.

Ainsi, le soutien de la Région à l’Économie Sociale et Solidaire est renforcé à travers des aides directes et l’accompagnement des structures. Car c’est bien dans l’investissement humain que réside notre principale richesse. Nous restons persuadés que cette forme de développement équitable détient de nombreuses clés face aux grands défis environnementaux de notre siècle.

"Je souhaite un travail fructueux à tous les porteurs de projets", a déclaré Jean-Bernard Maratchia, conseiller régional.