Le comité de l'eau et de la biodiversité élit sa présidence

Ce jeudi 2 novembre, le comité de l'eau et de la biodiversité (CEB) de La Réunion s'est réuni en séance plénière dans l’hémicycle du Conseil Régional afin d’élire sa présidence et les membres des instances associées. Ce parlement vise à étudier toutes les questions relatives à l’eau et à la nature. Il est un lieu d’échanges et de décision entre les usagers, les collectivités locales et l’État. L'objectif : améliorer la prise en compte des enjeux de l'eau et de la biodiversité par toutes les politiques publiques. Nous publions le communiqué de la DEAL ci-dessous.

Véritable "parlement" de l’eau et de la nature sur le territoire de La Réunion, le comité de l’eau et de la biodiversité (CEB) rassemble des représentants de tous les acteurs concernés. Il est le lieu privilégié d’échanges, de consultation, de décision entre les usagers et personnalités qualifiées, les collectivités locales et l’État sur toutes les questions relatives à l’eau et à la nature. Il vise en particulier à améliorer la prise en compte de ces enjeux par toutes les politiques publiques.

Créé par arrêté préfectoral du 18 septembre 2017 en application du Code de l’environnement, il a repris les missions antérieurement dévolues au comité de bassin, désormais élargies aux thématiques de la biodiversité.

La durée du mandat des membres du CEB est de six années. Le comité, renouvelé par arrêté préfectoral du 18 octobre 2023, s’est réuni en séance plénière ce jeudi 02 novembre dans l’hémicycle du Conseil Régional afin d’élire sa présidence et les membres des instances associées.

M. Gilles Hubert, vice-Président du Conseil départemental délégué à la gestion de l’eau et aux aménagements hydrauliques, a été réélu président du Comité de l’eau et de la biodiversité à l’unanimité des membres présents.

Mme Sonia Ribes-Beaudemoulin, universitaire, membre associée à la mission régionale d’autorité environnementale et experte en biodiversité, écologie marine et terrestre, a été élue vice- présidente du Comité de l’eau et de la biodiversité à la majorité des membres présents.

La séance s’est poursuivie avec les élections du représentant du CEB de La Réunion au Comité national de l’eau, des membres du conseil d’administration de l’Office de l’eau de La Réunion, et des membres du bureau du CEB.

Rôles et missions du Comité de l’Eau et de la Biodiversité

Instauré par les dispositions du code de l’environnement, le Comité de l’eau et de la biodiversité (CEB) est constitué de 52 membres répartis en trois collèges (cf. art. R. 213-50 du Code de l’environnement) : 17 membres pour les collectivités, 22 membres pour les usagers et personnalités qualifiées, 13 membres pour l’État, ses établissements publics et les milieux socio-professionnels.

Il est consulté sur toutes les questions relatives à l’eau et aux milieux aquatiques et marins, en particulier sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin (cf. art L. 213-8 du Code de l’environnement). Ces questions concernent notamment la gestion de la ressource en eau et la planification dans le domaine de l’eau. Pour cela, le CEB élabore et met à jour le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et en suit l’application (cf. art. L. 212-2 du Code de l’environnement). Il confie à l’Office de l’eau la programmation et le financement d’actions et de travaux, pour lesquels ce dernier arrête un programme pluriannuel d’intervention. (cf. art. L. 213-14 du Code de l’environnement).

Il est également une instance d'information, d'échange et de consultation sur l'ensemble des sujets liés à la biodiversité terrestre, littorale ou marine, notamment en matière de continuités écologiques. Il peut être consulté sur tout sujet susceptible d'avoir un effet notable sur la biodiversité. (cf. art. L. 213-13-1 du Code de l’environnement).

Le CEB est également associé à l’élaboration et au suivi de la stratégie régionale de la biodiversité et il organise des concertations régulières avec les autres instances territoriales de consultation et de réflexion dont les missions concernent les questions relatives à la biodiversité (cf. art. L. 371-3 du Code de l’environnement).

Pour mener à bien ses missions, il s’appuie sur différentes commissions chargées d’organiser les échanges approfondis et proposer au CEB les orientations à retenir : financements de l’eau et de la biodiversité, ressource en eau (quantité), milieux aquatiques (et espèces amphihalines), milieux littoraux sensibles et aménagement du territoire, planification (mise en œuvre du SDAGE).

Le président Gilles Hubert a exprimé son souhait d’un travail rapproché entre le CEB et l’Agence régionale de la biodiversité récemment créée.