Cyrille Melchior à la rencontre des centenaires

Dans le cadre de la journée départementale des personnes âgées qui aura lieu le dimanche 27 octobre 2024 au Jardin de l'État, le président du Département a décidé d'aller à la rencontre de plusieurs centenaires à Saint-Paul. L'objectif était de leur montrer de la gratitude face à leur longévité, qui incarnent une mémoire vivante de l'histoire culturelle de la Réunion, et d'ainsi valoriser les ainés. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo: Le Département )

Ces rencontres témoignent de l'engagement constant du Département en faveur du bien-être et de la valorisation de nos aînés, véritables témoins de notre histoire et de notre culture.

Lors de ces rencontres, Cyrille Melchior a exprimé toute son admiration et sa gratitude envers ces personnes exceptionnelles. En présence des familles et des agents de la collectivité qui sont chaque jour à leur contact, le Président a souligné l’importance de préserver le lien intergénérationnel, rappelant que "nos aînés sont les dépositaires de notre histoire commune. Ils méritent notre respect et notre attention. Cette journée est une occasion particulière de les remercier pour tout ce qu’ils apportent à notre société et de rappeler notre engagement à leurs côtés".

Cette visite s’inscrit dans le cadre des nombreuses initiatives, portées par le Conseil départemental tout au long du mois d'octobre (Semaine bleue, Assises du bien-vieillir, etc.), dédiées aux retraités et aux personnes âgées, et qui mettent en lumière les actions menées en faveur du vieillissement et de l’inclusion sociale des seniors.

La Journée départementale des personnes âgées, qui se tiendra ce dimanche dans le Jardin de l'État, clôturera ce mois d'échanges et de promotion des valeurs de solidarité, d'entraide et de respect envers nos aînés.