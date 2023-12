Le Département et l’Etat s'unissent pour renforcer l’inclusion numérique

Ce vendredi 1er décembre, à l’occasion du déplacement dans l’île de Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé du Numérique, le gouvernement, le Département et la Région ont signé à Saint-Pierre un accord de gouvernance pour élaborer la feuille de route Réunion Numérique Ensemble. Nous publions le communiqué du conseil départemental ci-dessous. (Photo Photo sly/www.imazpress.com)

Cette stratégie, qui découle de la volonté de l’Etat de renforcer l’inclusion numérique, en élaborant une feuille de route adaptée aux contextes spécifiques des territoires, et ainsi accompagner les acteurs et les populations sur des plans d’actions concrets, permettra de dégager des moyens dédiés à une meilleure inclusion numérique sur le territoire réunionnais.

"Toutes les propositions qui émergeront ce jour doivent concourir à permettre à notre territoire de lancer un vaste plan de rattrapage en faveur de l’inclusion numérique pour tous", expliquait Béatrice Sigismeau, vice-Présidente du Conseil départemental, qui représentait le Président Cyrille Melchior.

"On ne peut et on ne doit pas laisser l’illectronisme et l’innumérisme devenir les fléaux des temps modernes. France Numérique Ensemble constitue à ce titre un outil d’espérance et de clairvoyance qui, à travers les 15 engagements qu’il porte, permettra d’engager ce plan de rattrapage ambitieux. Le Département de La Réunion tient à vous assurer de tout son engagement dans ce programme."