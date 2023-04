Le Département et le CDC Habitat s'associent pour répondre aux besoins de logements des réunionnais

Le Département, le CDC Habitat et la SIDR étaient réunis ce mardi 4 avril 2023 pour la signature d'une convention cadre de territoire pour le logement afin de renforcer leurs actions. Ce partenariat vise à améliorer l’habitat avec la volonté de doubler le nombre d’opérations et d’en réaliser 4 000 par an, d’accompagner et de prendre en charge le vieillissement de la population avec en priorité le maintien à domicile ou encore construire des logements durables accessibles à tous dans le respect de l’environnement. Nous publions le communiqué du Département ci-dessous.

Améliorer les conditions de vie des familles Réunionnaises en leur proposant des logements épanouissants, c’est le cœur des priorités définies dans cette convention cadre, signée ce mardi 4 avril, au Palais de la Source.

Le Département et le groupe CDC Habitat (filiale de la SIDR) s’engagent à travers ce partenariat à mieux répondre aux besoins de logements des ménages réunionnais. Une signature en présence de Cyrille Melchior, président du Département, d’Anne-Sophie Grave, présidente du Directoire du groupe CDC Habitat, de Jeannick Atchapa, président du Conseil d’administration de la SIDR et de Myriam Chalmeton, directrice générale adjointe de la SIDR.

« L’évènement qui nous réunit ce jour est particulièrement important. Il vient sceller un partenariat en faveur d’un combat pour la dignité de l’habitat, et le bien-être des plus fragiles, deux axes prioritaires de notre mandature. Et c’est bien naturel, car habiter, se loger, constitue un besoin de première nécessité pour chacun d’entre nous. C’est dans la sécurité de l’habitat que naît un projet de famille, un projet professionnel, et plus globalement, un projet de vie », a expliqué en préambule Cyrille Melchior, président du Département.

La Collectivité chef de file de l’action sociale accompagne les Réunionnais à chaque étape de leur vie. Une politique départementale en direction des familles, des enfants, des jeunes et des personnes âgées. « Cette convention cadre porte des enjeux très importants en matière d’habitat. L’ambition commune est de renforcer l’intervention du groupe CDC Habitat et la SIDR sur le territoire réunionnais, en interaction avec les projets de la Collectivité départementale. Cette convention porte des engagements sociaux qui se traduisent par des actions concrètes notamment en matière d’accession à la propriété, d’amélioration de l’habitat des personnes en fragilité de santé, sociale ou économique, ainsi que de construction et de réhabilitation du patrimoine existant », souligne pour sa part Anne-Sophie Grave, présidente du directoire du groupe CDC Habitat.

Les axes d’intervention identifiés couvrent les champs de compétence des deux parties signataires. Il s’agit d’améliorer l’habitat avec la volonté du Département de doubler le nombre d’opérations et d’en réaliser 4 000 par an. Pour la SIDR, il s’agit d’intensifier les efforts de la réhabilitation du parc social avec une subvention départementale portée dans la limite de 10 000 euros par logement. La collectivité qui intervient également dans le parcours résidentiel des locataires du parc social avec des aides à l’achat du Département à hauteur de 6 000 euros. Autres axes privilégiés, l’accompagnement et la prise en charge du vieillissement de la population avec en priorité le maintien à domicile. « Le Département et CDC Habitat vont aussi accompagner les jeunes dans leur insertion en mobilisant les clauses d’insertion dans les marchés de travaux de la SIDR. La convention prévoit également la possibilité d’offrir aux jeunes les moyens de participer à la « vie de la résidence » sur des missions spécifiques ayant trait à l’entretien des jardins partagés, la valorisation d’une agriculture urbaine ou encore les métiers des Services à la personne », explique Cyrille Melchior. Il s’agit aussi de renforcer les solutions d’accompagnement social des publics fragiles en facilitant l’accès au logement aux personnes en situation de handicap.

Dernier point et non des moindres, construire en tenant compte de la transition écologique. Des logements durables accessibles à tous dans le respect de l’environnement. « Pour nous, cette convention fait vraiment sens. Nous portons des valeurs de solidarité. Je veux donner l’exemple de toutes ces familles qui ont pu accéder à la propriété grâce au soutien du Département », précise Jeannick Atchapa, président du Conseil d’administration de la SIDR.