Le Département félicite le nouvel entraîneur de l'équipe féminine du PSG

Ce lundi 8 juillet 2024, le président du Département Cyrille Melchior, accueille le nouvel entraîneur de l'équipe féminine du Paris Saint-Germain : Fabrice Abriel. Ce sportif réunionnais ayant réussi le brevet d'entraîneur professionnel de football, a pu former la haie d'honneur du relais de la flamme olympique aux côtés de tous les autres sportifs réunionnais de haut niveau (Photo : Le Département)

"J'ai appris avec un immense plaisir la nomination de Fabrice Abriel au poste d'entraîneur de l'équipe féminine du Paris Saint-Germain", annonce Cyrille Melchior président du Département.

Ayant réussi son brevet d’entraîneur professionnel de football (BEPF) en mai dernier, le sportif a été invité à former avec tous les autres sportifs Réunionnais de haut niveau, la haie d'honneur du Relais de la Flamme Olympique le 12 Juin. Une invitation à laquelle Fabrice Abriel a répondu présent.

"Je lui renouvelle mes plus chaleureuses félicitations et vœux de réussite pour ce nouveau challenge bien mérité qu'il entame au PSG et qui vient enrichir sa carrière sportive", renchérite Cyrille Melchior. Riche d'un parcours sportif dont le début s'est fait dans la capitale, il passera par de nombreux club comme l'OM, Lorient, Nice, Valenciennes avant d'arriver jusqu'à l'équipe féminine de Fleury qu'il a emmené en finale de la Coupe de France en 2023 en tant qu'entraîneur.

"Je formule enfin le vœu que de nombreux jeunes réunionnais puissent suivre les traces de Fabrice Abriel, pour faire rayonner notre île, et continuer à porter le flambeau de la Réunion, toujours plus loin, toujours plus haut", déclare le président du Département.