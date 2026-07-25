Le Département lutte contre les violences intrafamiliales et la transmission des schémas violents

À La Réunion, plus de 6.000 enfants bénéficient d’une mesure de protection. À travers sa nouvelle campagne, le Département de La Réunion sensibilise à la lutte contre les violences intrafamiliales et la transmission des schémas violents. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Si vous avez un doute ou le besoin d'alerter, des numéros sont mis à votre disposition :

• 119 — Service national d'accueil téléphonique pour l'enfance en danger (gratuit, anonyme, 24h/24 et 7j/7)

• 3919 — Violences Femmes Info

• 114 — Numéro d'urgence par SMS

• 17 — Police / Gendarmerie nationale

Vous pouvez aussi joindre la Cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) 974 via le mail : [email protected]