Le département mobilisé aux côtés de l’État pour l'égalité femmes-hommes

Dans le cadre de la présentation du « Pack Nouveau départ » ainsi que du Plan ministériel pour l’égalité des femmes et des hommes (2023-2027), Mme Isabelle Lonvis-Rome, ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances ; a organisé ce matin en préfecture une table ronde. L’occasion pour le Conseil départemental de rappeler que le thème des violences intra-familiales fait partie des axes prioritaires de la mandature départementale. Nous publions ci-dessous le communiqué complet du département. (Photo : département)

En présence du préfet de La Réunion, des représentants des différentes collectivités locales, d’acteurs du monde judiciaire, des associations de lutte contre les violences faites aux femmes, Isabelle Lonvis-Rome est revenue sur le dispositif « Pack Nouveau Départ », pour lequel La Réunion fait partie des deux départements français pilote pour son expérimentation à partir du mois de juin prochain.

Ce fut l’occasion également pour la ministre de détailler de façon assez exhaustive le « Plan ministériel pour l’égalité des femmes et des hommes » s’étalant sur la période 2023-2027.

Ce dernier se décline en quatre axes majeurs : la lutte contre les violences faites aux femmes (dont le « Pack nouveau départ fait partie), la santé des femmes, l’égalité professionnelle et économique et enfin, la culture de l’égalité.

Ainsi, plus de 150 mesures composent ce Plan afin de couvrir les axes précités.

« La violence à l’égard des femmes nous concerne toutes et tous. Elle doit nous interroger collectivement. Nous devons agir contre la misogynie et lutter contre les stéréotypes qui gangrènent notre société et polluent les esprits », explique la ministre avant de donner la parole au Président du Département, Cyrille Melchior qui a renouvelé le soutien indéfectible du Conseil départemental en matière de lutte contre tous les types de violences et notamment, celles faites aux femmes et aux handicapés également.

En effet, les femmes porteuses de handicaps sont deux fois plus exposées aux violences selon les statistiques.

« Ce Plan est à saluer car il s’inscrit dans une volonté commune d’éradication de toutes les formes de violences et des inégalités entre les deux genres humains. Aussi, vous pouvez compter sur l’engagement constant et infaillible du Département aux côtés de l’État », confirme le Président Melchior.

En effet, le Président, accompagné de la Vice-présidente déléguée aux violences intrafamiliales, Flora Augustine Etcheverry, a rappelé que les quatre axes du Plan interministériel se basaient sur des thématiques inscrites dans les axes prioritaires de la mandature départementale…

Sur la lutte intrafamiliale : mise en place du soutien aux associations, des ISCG (Intervenants sociaux en commissariat et en gendarmerie) ; sur la santé des femmes : accompagnement des familles notamment les femmes enceintes et leurs enfants à travers les PMI ; chèques alimentaires pour les plus fragiles ; aides au transport et au logement ; sur l’égalité professionnelle et économique : établissement d’un plan égalité au sein de la collectivité ; accompagnement des femmes dans leur projet d’insertion et la création d’entreprise (Plan entreprenariat féminin) ; et enfin sur la culture de l’égalité : des initiatives du CDJ (Conseil départemental des jeunes) ont été menées, on peut citer d’ailleurs le projet Célimène sur l’égalité fille garçon (Collège Célimène Gaudieux).

- Engagements financiers pour la lutte contre les violences -

Le conseil départemental investit dans le renfort territorial des Intervenants sociaux en police et gendarmerie (ISCG) grâce à : une continuité de service, une astreinte, l’arrivée d’une psychologue.

Ce dispositif copiloté et cofinancé avec l’État, est passé d’un effectif de 8 professionnels à 14 (13 professionnels + 1 psychologue) en 10 ans, faisant de La Réunion le seul département français disposant d’une équipe d’ISCG aussi importante.

En plus du lancement d’une campagne de communication grand public sur les missions des ISCG : écoute, évaluation, accompagnement, le Département a mis en place la « Caravane d’accès aux droits et à l’information ».

- Soutien aux Associations : 1 000 000 d'euros

- Hébergement (nuitées) : 60.000 €

- Financement des taxis : 30.000 €

- ISCG coût prévisionnel 2021 : 552.378 euros pour 8 postes à part égale (État/Conseil départemental) soit 276.189 euros pour le Département

- Financement d’un poste adulte-relais : 25.147 euros

- Soutien aux structures d’hébergement (SAUT) pour assurer la pérennité et la stabilité de l’offre d’hébergement d’urgence : 150.000 euros.