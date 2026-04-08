Le Département mobilisé aux côtés des familles après le grave incendie à Saint-Paul

Le Conseil départemental est pleinement mobilisé à la suite de l’incendie survenu à Sans-Souci, à Saint-Paul, impliquant un bus et dont les flammes se sont propagées à plusieurs habitations, impactant plusieurs familles. Nous publions ci-dessous le communiqué du Département. (Photo phot Sly/www.imazpress.com)

Présente sur les lieux dès les premières heures, la Conseillère départementale Adèle Odon est venue apporter son soutien aux personnes sinistrées et saluer la mobilisation des services de secours.

Le Département tient à exprimer son entier soutien à ces familles, dans un esprit de solidarité et de bienveillance. Tout est mis en œuvre pour assurer un accompagnement immédiat et adapté. Les travailleurs sociaux sont mobilisés afin de garantir une prise en charge d’urgence, d’évaluer les besoins et d’orienter les personnes vers les dispositifs d’aide.

Face à ce sinistre, le Département déploie l’ensemble de ses moyens pour garantir un accompagnement digne, un soutien social renforcé et l’activation des dispositifs nécessaires.

Le Département reste pleinement engagé dans la durée afin d’accompagner les familles concernées, dans cette épreuve.