Le Département poursuit son engagement pour une gestion durable de l'eau

Face au défi climatique, réunis aux côtés de la Saphir et de l'Office de l'eau, le Département et les partenaires ont réaffirmé leur stratégie pour sécuriser durablement la ressource en eau à La Réunion. " Depuis près de 60 ans, le Département investit dans des infrastructures hydrauliques majeures et poursuit cette dynamique à travers le Plan départemental de l'eau et des aménagements hydrauliques, afin d'anticiper les effets du changement climatique et de répondre aux besoins des Réunionnais." affirme le Département. (Photo : Le Département)

Un projet qui va permettre d'anticiper les effets du changement climatique et de répondre aux besoins des Réunionnais.