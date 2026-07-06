Le Département prépare la semaine bleue 2026 avec ses partenaires

Le 1er juillet 2026, le Tas Sud-Ouest a accueilli le premier Comité d'entente semaine bleue, présidé par Thérèse Ferde, vice-présidente déléguée aux personnes âgées, en présence des représentants des CCAS, des communes, des Ehpad, des associations et des partenaires du territoire. Cette première réunion a permis de dresser le bilan de la semaine bleue 2025 et de la Journée Départementale des Personnes Âgées 2025, avant d'engager les préparatifs de l'édition 2026, qui se tiendra du 5 au 11 octobre 2026, autour du thème national : Relions tous les âges dans des territoires engagés". (Photos : Département)

Les échanges ont porté sur l'organisation du programme départemental, la coordination des manifestations, les outils de communication ainsi que sur le concours national de la semaine bleue, destiné à valoriser les initiatives locales.

À travers ce Comité d'entente, le Département réaffirme sa volonté de fédérer les acteurs du territoire afin de promouvoir le bien vieillir, renforcer les liens entre les générations et valoriser les actions menées en faveur des personnes âgées à La Réunion.