Le Département présent à la journée de l’innovation entrepreneuriale

Ce samedi 4 novembre 2023, la conseillère Régionale, Maya Cesari, s’est rendue à Saint-Pierre, à la Journée de l’Innovation Entrepreneuriale, sur le site de la CCI Réunion Sud. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo Région)

Cette année, cette journée a pour thématique l’intelligence artificielle.

La Conseillère Régionale a participé à la table ronde « Accompagner la transformation, la mutation et l’innovation des entreprises et des territoires ». Pour Maya CESARI, « nous avons besoin de ce type d’événements pour nous réunir et mettre en place un cap. La Réunion a un tissu économique, dynamique, ambitieux mais également fragile. Nous avons mis en place, dès notre arrivée, l’innovation comme un moteur du développement économique. L’innovation, c’est un outil au service de La Réunion. Nos entreprises innovent quotidiennement parce qu’elles savent s’adapter. Notre objectif est d’accompagner encore plus les entreprises, notamment grâce au nouveau SRDEII, la nouvelle économie, ou plus spécifiquement la S5, la stratégie de spécialisation intelligente pour un développement social et soutenable. »

La Région Réunion tient un stand et anime des ateliers tout au long de la journée. Les services de la collectivité présentent l’ensemble des dispositifs déployés dans le cadre de la nouvelle économie et en particulier dans le domaine de l’innovation, du numérique, de l’export…

Ce projet est financé par l’Union Européenne dans le cadre du programme FEDER-FSE+ Réunion dont l’Autorité de gestion est la Région Réunion. L’Europe s’engage avec le FEDER.