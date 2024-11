Département : rencontre avec la délégation de la Croix-Touge française

Le vendredi 22 novembre 2024, le président du département Cyrille Melchior a reçu Nathalie Smirnov, directrice générale de la Croix-Rouge Française (CRF) accompagnée de Gaëlle Nerbard, directrice nationale des outre-mer et de Pierrick Pignolet, directeur territorial à La Réunion. Lors de cette rencontre, il était question de renforcer le partenariat entre la collectivité et la CRF autour de nombreux projets stratégiques "pour une société plus solidaire et plus résiliente" selon le communiqué du Département. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Le Département)

Dans le secteur de l’enfance : la MECS Les Filaos (Maison d'enfants à caractère social), soutenue par le Département, accueille des enfants relevant de l’aide sociale à l’enfance. Un travail ambitieux est en cours pour améliorer les infrastructures, et un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) permettra d’étendre les capacités d’accueil.

En matière de soutien aux personnes âgées : les discussions portaient sur les projets de reconstruction de l’EHPAD Clovis Hoarau, à Saint-Denis et la construction d’un nouvel EHPAD à Petite-Île pour améliorer la qualité de vie et l’accompagnement des résidents.

Les deux parties ont également abordé l'insertion sociale et professionnelle à travers le projet fond social européen (FSE-REACT EU) visant à offrir des perspectives aux jeunes réunionnais de 18 à 29 ans, pour une meilleure intégration dans la vie active.

C'était l'occasion pour le président de rappeler que la Croix-Rouge joue également "un rôle essentiel dans l’accompagnement des plus vulnérables et dans la gestion des crises, notamment la gestion des catastrophes naturelles.Toutes les initiatives menées par le Département, en partenariat avec la Croix-Rouge française (CRF), témoignent de notre engagement commun à répondre aux besoins des plus vulnérables.