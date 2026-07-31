Le Département se mobilise pour la transition alimentaire

À Saint-Pierre, au Cirad, s'est tenu la 3ème édition des assises de l’alimentation dans le cadre du projet "Sa ki fé ansanm pou manz péi", soutenu par le Département. Au programme des acteurs agricoles, institutions et associations s'unissent pour bâtir le plan d'actions 2026-2031 et lutter contre le coût de la vie. "Manger sain, local et à un prix juste constituent les défis que doivent relever la Réunion pour assurer la transition alimentaire" écrit le Département. Découvrez cette édition à travers l'épisode que nous publions ci-dessous. (Photo : Le Département)