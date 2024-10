Le Département soutient les 7.235 coureurs du Grand Raid

Du 17 au 20 octobre 2024, le Département soutiendra les 7.235 coureurs tenteront de défier les montagnes et les sentiers escarpés de notre île à travers 5 épreuves de légende. Entre Diagonale des Fous, Trail de Bourbon, Mascareignes, Métis Trail et Relais Zembrocal, les équipes du Département seront sur le terrain pour assurer l’entretien des sentiers et veiller à leur préservation, tout en garantissant la sécurité des raideurs. Nous publions le post ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress.com)