Le festival de l'Océan est de retour sur la côté ouest

La ville de Saint-Paul annonce le retour du festival de l’Océan dans l'ouest jusqu'au 17 juin 2023. Pour cette neuvième édition, de nombreuses animations sont prévues avec des expositions, stands de sensibilisation, activités nautiques et dégustations. Pour lancer l'évènement, une soirée de projection de film est organisée au port de plaisance de Saint-Gilles-les-Bains vendredi 2 juin à partir de 19h. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Paul ci-dessous (photo : rb/www.imazpress.com)

La neuvième édition du Festival de l’Océan débutera le vendredi 2 juin 2023. Plusieurs événements se tiendront dans les communes du Territoire de la Côte Ouest, y compris à Saint-Paul. L‘Office de Tourisme de l’Ouest, Sciences Réunion, le Cluster maritime de La Réunion, la Réserve naturelle marine de La Réunion et leurs partenaires proposent ce rendez-vous incontournable de la mer dans l’île.

Pour lancer cette manifestation, une soirée de projection se déroulera le 2 juin au port de plaisance de Saint-Gilles-les-Bains sur la Place de la Baleine, de 19 heures à 21h30. Julie Gautier sera l’invitée d’honneur. Cette apnéiste, réalisatrice, danseuse et modèle a grandi à La Réunion. Elle viendra partager son amour et son engagement pour l’océan Indien et son île. Attention, il faut obligatoirement réserver en ligne pour cette soirée d’ouverture car les places sont limitées. Plus d’information ici.

Expo sonore et sous l’eau inédite, journées d’animations avec des stands sur la sensibilisation, la protection du milieu marin, des présentations de métiers, des dégustations, des jeux, des activités nautiques : d’autres moments forts se dérouleront jusqu’au 17 juin. Toutes les informations à retrouver sur le site de l’Office du Tourisme de l’Ouest en cliquant ici.