Autonomie de la jeunesse réunionnaise : l'étude présentée au lycée Le Verger à Sainte-Marie

Le lycée Le Verger de Sainte-Marie a accueilli ce jeudi 1er juin, la présentation de l’étude sur l’autonomie de la jeunesse réunionnaise, menée en collaboration par l’Insee et la Région Réunion. La collectivité régionale était représentée par sa Présidente, Huguette Bello, sa vice-Présidente, Céline Sitouze et ses élus régionaux, Jean-Pierre Chabriat, Evelyne Corbière et Fréderic Maillot.

C’est pour "actualiser" ce "portrait" de la jeunesse réunionnaise, qui datait de 2014, que la Région Réunion a souhaité cette étude de l’INSEE afin d’avoir une vision au plus juste du parcours des jeunes Réunionnaises et Réunionnais et décliner au mieux les actions d’accompagnement régionales présentes et futures.

Cette étude révèle les difficultés que rencontre encore notre jeunesse dans son long chemin vers l’autonomie. C’est un défi que relève la Région avec la mise en place de nombreux dispositifs tels que :

- le Numérisak, un ordinateur portable d’une valeur de 350€.

- la Cantine à 1 euro, effectif dès la prochaine rentrée scolaire.

- le lycée de la mer, pour impulser de nouvelles vocations maritimes.

- le lycée des métiers du tourisme, afin d’équilibrer et de renforcer l’offre de formation.

- la gratuité des protections hygiéniques dans les lycées, pour lutter contre la précarité menstruelle et l’absentéisme.

Huguette Bello, présidente du Conseil régional s'est exprimée : "le diplôme est la première clé pour trouver un emploi et construire son autonomie. Notre jeunesse avance : elle est de mieux en mieux formée et employée aujourd’hui, mais des progrès sont encore nécessaires. Élèves, parents, école, pouvoirs publics, structures associatives sont les acteurs déterminants de ce projet majeur pour notre territoire et son développement. Les sorties de l’école sans diplôme sont notamment encore trop importantes à La Réunion et elles hypothèquent le cheminement de nos jeunes vers leur autonomie, fondée sur l’emploi et le logement."