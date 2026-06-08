Le Port : séminaire "Océan Indien 2030"

Mercredi 3 juin, l’École d'apprentissage maritime (Eam) a organisé le séminaire « Océan Indien 2030 : quels métiers, quelles compétences maritimes ? ». À cette occasion acteurs institutionnels et économiques et experts du secteur maritime, étaient réunis autour d'un objectif commun : anticiper les transformations profondes qui façonneront les métiers de la mer dans les années à venir. Nous publions le communiqué de la ville du Port ci-dessous. (Photos : ville du Port)

Intervenant à l’ouverture de ce séminaire le maire du Port a rappelé que l'Eam est une institution pour notre territoire, des pionniers dans la formation maritime.

« Ma conviction, c’est qu’à l'horizon 2030, l’Eam devra être plus que jamais une référence face aux enjeux et transformation du monde maritime. Il s’agira aussi de construire une offre de formation cohérente et complémentaire avec le futur lycée de la mer » a fait ressortir Olivier Hoarau.

Six ateliers thématiques étaient consacrés aux grands défis de l'économie bleue. Ils ont permis aux participants d'aborder les enjeux majeurs : développement des ports intelligents, numérisation des activités maritimes, nouvelles énergies, cybersécurité maritime, coopération régionale et émergence de nouvelles compétences.