Les Apidays à la pépinière municipale du Port

Le jeudi 11 et le vendredi 12 juin 2026, la ville du Port vous donne rendez-vous pour les Apidays 2026. À l’occasion, la Ville sensibilise sur la protection des abeilles tout en vous offrant une découverte du rucher. Nous publions le communiqué de la ville du Port ci-dessous. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

À l’occasion des Apidays 2026, la ville du Port renouvelle son engagement en faveur de la protection des abeilles et de la préservation de la biodiversité.

Première commune de La Réunion à avoir signé, dès 2013, la charte « Abeille, sentinelle de l’environnement » avec l’Union nationale de l’apiculture française (Unaf), Le Port accueille aujourd’hui deux ruchers pédagogiques devant l’Hôtel de ville et sept ruchers à la pépinière municipale.

Aujourd’hui, 80 % de notre environnement végétal, dont près de 40 % de notre alimentation, dépend directement de la pollinisation assurée par les abeilles. Consciente de leur rôle essentiel et des menaces qui pèsent sur elles, la Ville du Port poursuit ses actions pour protéger ces insectes indispensables à notre écosystème.

- Au programme -

Jeudi 11 juin – Scolaires

Une journée de sensibilisation avec découverte du rucher pédagogique, rencontres avec des apiculteurs, ateliers pédagogiques et dégustation de préparations à base du miel du Port.

Vendredi 12 juin – Grand public

De 9 h à 11 h : visites guidées du rucher, démonstration d’extraction de miel, atelier de fabrication de bougies, dégustations, quiz et tirage au sort avec des lots à gagner.

L'entrée est gratuite et les places sont limitées. La réservation est donc obligatoire au 0262 42 15 63.

La ville du Port remercie le Syndicat apicole Réunionnais pour son implication dans l’entretien des ruchers municipaux et réaffirme, à travers cet événement, sa volonté de sensibiliser le public au rôle essentiel des pollinisateurs et à l’importance de préserver les équilibres naturels.