Le Port : cinquième édition de la soirée partenariat du lycée Hinglo

La cinquième édition de la soirée partenariat du lycée Hinglo, a permis aux entreprises du BTP, acteurs de l’emploi, institutions et élus de partager un moment autour de projets qui préparent l’avenir de la filière. Parmi les temps forts de la soirée : l’inauguration du square « Laurent Hernandez », imaginé et réaménagé par les élèves et la visite des ateliers techniques. Nous publions le communiqué de la ville du Port ci-dessous. (Photos : ville du Port)

Autour des élèves et de la direction du lycée Jean Hinglo, lycée des métiers du Bâtiment et des Travaux Publics en milieu tropical des partenaires mobilisés toute l’année pour la réussite et l’insertion professionnelle des jeunes. Cette soirée a permis aux entreprises du BTP, acteurs de l’emploi, institutions et élus de partager un moment autour de projets qui préparent l’avenir de la filière. Les témoignages d’élèves et d’enseignants ont illustré la richesse des actions menées tout au long de l’année.

Une coopération qui permet de « construire des passerelles concrètes entre l’école, la formation, le monde économique et l’emploi » a fait ressortir Franck Jacques Antoine, 1er adjoint au maire du Port.

Le lycée est un partenaire majeur de la Ville et un acteur essentiel du développement et de l’attractivité du territoire a ajouté l’élu. Évoquant les travaux liés à l’ouverture prochaine du Cerfoi, Centre d’Élite des Régions Françaises de l’Océan Indien (Cerfoi) de football, Franck Jacques Antoine a estimé que « c’est aussi une manière concrète de rappeler le rôle que les collectivités peuvent jouer, à travers leurs investissements et leur commande publique, pour soutenir l’activité économique locale et les filières professionnelles… ».

Parmi les temps forts de la soirée : l’inauguration du square « Laurent Hernandez », imaginé et réaménagé par les élèves et la visite des ateliers techniques.