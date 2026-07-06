Le Port : l’Opiapa célèbre 50 ans d’engagement au service des Portois

Le 26 juin 2026, jour d'anniversaire de sa création, l’Organisation Portoise d’information et d’aide aux personnes âgées (Opiapa) a célébré ses 50 ans d’existence. Elle rassemble plus de 140 adhérents et continue à créer du lien, à rompre l’isolement et à offrir un espace d’écoute et de solidarité aux seniors du Port. Membres, adhérents et invités se sont retrouvés pour un moment festif en présence du maire du Port, Olivier Hoarau, venu saluer la longévité et l’engagement de cette association emblématique de la commune. Au fil des années, l’OPIAPA a élargi ses actions et propose désormais de nombreuses activités favorisant les échanges et le bien-être sans oublier l’accompagnement dans les démarches administratives. (Photos : ville du Port)