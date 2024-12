Le Port : 13 jeunes félicités pour leurs participations aux jeux olympiques de 2024

Le vendredi 29 novembre 2024, au campus Elie, au Port, s'est déroulée la soirée de clôture du projet “Alon vers J.O”, organisée par les apprentis d’auteuil océan Indien. Karine Nabenesa, vice-présidente de la Région Réunion déléguée à la formation professionnelle, a mis en valeur les 13 jeunes venant de l'unité de formation par l'apprentissage et qui ont participé aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Région Réunion)

Pendant trois semaines, 13 jeunes de l’Unité de formation par l’apprentissage ont eu l'opportunité unique de participer activement aux Jeux Olympiques de Paris 2024 en tant qu'agents de sécurité sur le site de la Concorde. Cette expérience hors du commun leur a permis de découvrir les coulisses d’un événement mondial et de démontrer leurs compétences dans un environnement exigeant.

Cette soirée leur a permis de partager leurs expériences et apprentissages précieux. La Région, en tant que partenaire de ce projet, s’engage activement pour offrir aux jeunes Réunionnais. es des opportunités de formation innovantes et porteuses d’avenir.

Ces actions visent à renforcer leurs compétences, leur confiance en eux et à les accompagner vers une insertion professionnelle durable.

Karine Nabenesa, vice-présidente de la Région Réunion déléguée à la formation professionnelle, explique ceci : "Ce que ces jeunes et ces équipes ont montré ce soir, c’est la force d’un réseau, d’un partenariat, l’engagement et la réussite d’un projet. Ce n’est pas une histoire de financement, c’est l’engagement humain qui fait la différence, et c’est ce qui nous concerne à La Région."

Elle continue en disant "Vous nous retrouverez toujours à vos côtés pour accompagner des projets qui portent la Réunion dans ce qu’elle sait faire de mieux. Nous sommes pour l’émancipation, l’accompagnement et la réussite de nos jeunes. Bravo pour ce beau parcours."