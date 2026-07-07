Le Port : faites le plein de bonnes affaires lors des Galeries circulaires

Ne manquez pas l’occasion de faire de bonnes affaires et de participer aux Galeries Circulaires, un événement phare de l’économie circulaire. Rendez-vous le vendredi 10 juillet de 9h à 16h à la Halle des Manifestations du Port.

Venez découvrir des produits issus de l’économie circulaire, accessibles à toutes et tous et rencontrer les acteurs/ associations oeuvrant dans le domaine de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) :

- Fruits et légumes bio

- Ordinateurs reconditionnés

- Décorations et objets

- Vêtements et accessoires

- Brocante aux matériaux

- Atelier de réparation.

Plus d’infos 0692 66 77 83 et sur la page Facebook Les Galeries circulaires-97420