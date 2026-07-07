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Le Port : faites le plein de bonnes affaires lors des Galeries circulaires

  • Publié le 7 juillet 2026 à 14:15
Le Port : les Galeries Circulaires mettent en avant l’économie solidaire

Ne manquez pas l’occasion de faire de bonnes affaires et de participer aux Galeries Circulaires, un événement phare de l’économie circulaire. Rendez-vous le vendredi 10 juillet de 9h à 16h à la Halle des Manifestations du Port.

Venez découvrir des produits issus de l’économie circulaire, accessibles à toutes et tous et rencontrer les acteurs/ associations oeuvrant dans le domaine de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) :

- Fruits et légumes bio 

- Ordinateurs reconditionnés 

- Décorations et objets

- Vêtements et accessoires 

- Brocante aux matériaux 

- Atelier de réparation.

Plus d’infos 0692 66 77 83 et sur la page Facebook Les Galeries circulaires-97420

Le Port, Zoom

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