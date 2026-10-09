Le Port : 4.500 plats concoctés, et plus de 400 agents mobilisés pour le Grand Repas des écoliers

"Le chef Francisco Gélabert, responsable de la restauration scolaire du Port était, pour la 2e fois le parrain La Réunion/océan Indien. Son menu a été repris par plusieurs établissements, dont des collectivités et cuisines centrales" indique la ville du Port. Au menu : salade de chouchou bio/tomate cerise, avec sa vinaigrette aux agrumes, cari de poulet fermier bio au palmiste, et chemin de fer. Au total, 4.500 plats ont été concoctés par plus de 400 agents. Nous publions, ci-dessous, le post de la ville du Port à ce sujet (Photo : ville du Port)