[Photos] La Saline : "Nout mantal lé vital" la journée de sensibilisation à la santé mentale continue en musique ce soir

Portée par la ville de Saint-Paul, en partenariat avec le CHOR-EPSMR et les acteurs du territoire, la journée "Nout mantal lé vital" de ce vendredi 9 octobre 2026 visait à sensibiliser le public à la santé mentale, favoriser le dialogue et rapprocher les habitants des ressources de prévention et d’accompagnement. "Cette édition était placée sous le thème "Pour notre santé mentale, ouvrons-nous aux arts", avec une volonté commune d’aller au plus près des habitants" indique la municipalité. Au programme de la soirée, une série de concerts gratuits : Daniel Waro, Kafmaron, Wizdom ... (Photos : ville de Saint-Paul)

Au programme : ateliers de prévention, échanges autour des émotions et du bien-être, animations artistiques et activités intergénérationnelles. La matinée a notamment été marquée par le Kabar Défilé, organisé avec LANKRAZ, des élèves et des partenaires, autour du chant, du fonnkèr et de la culture réunionnaise.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Contrat Local de Santé et de la dynamique territoriale "La Saline, une jeunesse à accompagner".

Elle témoigne d’une mobilisation collective associant institutions, professionnels de santé, établissements scolaires, associations et acteurs de proximité, avec une attention particulière portée à la jeunesse, à la prévention des conduites à risque et au bien-être.

La démarche a vocation à se poursuivre dans la durée : le 9 octobre constitue un temps fort pour renforcer les liens entre les acteurs, mieux faire connaître les ressources disponibles et encourager une approche de la santé mentale accessible à toutes et tous.

La journée se poursuit jusqu’à 22h avec des concerts gratuits dès 17h, avec KAF MARON, WIZDOM, DJ DAN KERMARON & SSKYRON et DANYÈL WARO.

L’événement est gratuit et ouvert à toutes et tous.