Le Port : 2ème édition de l'arbre de Noël pour l'association portoise pour l'enfance et la famille

Structures gonflables posées et stands de samoussas installés, les membres de l'APEF (Association Portoise pour l'enfance et la famille) ont célébré comme il se doit la deuxième édition de l'arbre de Noël. Un moment de partage et de convivialité pour cette association qui assure la gestion du EAJE (Établissements d'accueil du jeune enfant) destinés aux enfants de 12 à 24 mois.

73 marmailles du Port accueillies dans les mini-crèches Zazakel, 4 Épices et le Jardin d’éveil, accompagnées de leurs parents et d’une vingtaine de professionnels, se sont retrouvées au complexe sportif Manès pour une journée placée sous le signe de la fête de Noël.