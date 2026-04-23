Le Port : initiation au batucada pour les enfants des "mercredis loisirs"

Avec l'aide de l'association portoise Le Lavoir, les enfants des mercredis loisirs Camille Macarty et Henri Wallon ont participé à un défilé dans le quartier Évariste de Parny après plusieurs semaines d’initiation au batucada et aux tambours brésiliens. Pour l'occasion, les enfants ont porté des costumes réalisés en matériaux recyclés. "Au rythme entraînant de la batucada de Tambours Réyoné, ils ont fait résonner des airs de samba carioca, dans une ambiance rappelant l’univers festif de la musique brésilienne", écrit la ville. (Photos : ville du Port)