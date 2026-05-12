Le Port : échanges avec un entrepreneur indien dans le cadre de la gestion durable de l'eau

Ce mercredi 6 mai 2026, la ville du Port a reçu Nalla Soundararajan, entrepreneur indien. Une rencontre qui a permis d'échanger autour d’un projet de récupération et de stockage des eaux de pluie directement intégrée aux structures des logements. "Engagée depuis plusieurs années dans la mise en place du projet Vetsse (Valorisation des eaux traitées en sortie de station d’épuration), la ville du Port veut aller encore plus loin dans son engagement en faveur d’une gestion durable de la ressource en eau", explique la ville. (Photos : ville du Port)