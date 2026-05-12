Le Port : le maire de Koungou, reçu par la Ville

Ce mercredi 6 mai 2026, la ville du Port a reçu Saïd Ahamadi, le maire de Koungou. "La délégation mahoraise s’intéresse aux orientations de la ville et veut s’inspirer de ses actions en matière de logement social, de prévention et de lutte contre la délinquance. Cette mission s’inscrit dans une dynamique de modernisation et de réorganisation des services municipaux à Mayotte, avec l’ambition d’adapter et de transposer des solutions portoises au contexte de Koungou", écrit la ville. (Photo : ville du Port)