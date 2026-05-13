Le Port : sélection des jeunes footballeurs du futur centre élite des régions françaises de l’océan indien

Dans le cadre de la création du Cerfoi (centre d’élite des régions françaises de l’océan indien), la première étape de sélection des jeunes footballeurs s'est tenue ce lundi 11 mai 2026 au Port, au stade Nelson-Mandela de la Rivière des Galets. Les prochaines étapes de sélection se poursuivront dans les prochains jours, avec une dernière phase prévue le 27 mai au Port. "Avec l’accueil du Cerfoi, la ville du Port confirme son engagement en faveur de la formation, de l’excellence sportive et de l’accompagnement des jeunes talents", souligne la mairie du Port. Nous partageons, ci-dessous, le post de la ville à ce sujet (Photos : ville du Port)