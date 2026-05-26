Le Port : le jazz, une rencontre musicale

Des jeunes musiciens de la classe orchestre du collège Jean Le Toullec, ont fait la rencontre de sept musiciens de jazz du Hot cotton show. Cette immersion artistique s’inscrit dans le cadre de Groove dann Port, le programme d’action culturelle conçu en lien avec le parcours d’Éducation artistique et culturelle (Peac) de la ville du Port et associé au festival Jazz Dann Port. Cette préparation mènera la classe, à vivre l'expérience de la scène avec une prestation le samedi 1er août 2026 à 16h30, sur la scène Banyan lors de Jazz dann Port. Nous publions le communiqué de la ville du Port ci-dessous. (Photo : ville du Port)

Groove dann Port : rencontre inédite entre des jeunes musiciens et un septet de jazz

Ce jour-là, dans la salle résonnent trombone, saxophone, trompette et les premiers accords partagés entre collégiens et musiciens confirmés. D’un côté, les élèves de la Classe orchestre du collège Jean Le Toullec, moins d’un an de pratique musicale et déjà de la justesse dans les interprétations. De l’autre, le septet du Hot Cotton Show Set : 7 musiciens réunionnais venus transmettre leur énergie, leur passion pour le jazz New Orleans mais aussi l’histoire du jazz et des musiques en cuivre.

Entre conseils, échanges et bienveillance cette rencontre musicale au rythme du séga réunionnais et du swing vise un objectif : jouer deux morceaux sans fausse note par les deux orchestres réunis. Une première rencontre avait eu lieu au collège entre François Salace (piano), Charles Bret (saxophone et clarinette) et les élèves.

Cette immersion artistique s’inscrit dans le cadre de Groove Dann Port , le programme d’action culturelle conçu en lien avec le Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle (PEAC) de la Ville du Port et associé au festival Jazz Dann Port. Depuis le début de l’année scolaire, les 22 élèves de 5e découvrent la pratique musicale d’ensemble sous la direction de Pierre Thaï Thong, professeur de musique et des intervenants de l’École Artistique Intercommunale de l’Ouest (EAIO), pilotés par Stéphane Grondin.

Cette préparation mènera la classe orchestre à vivre une expérience unique de la scène avec une prestation le samedi 1er août à 16h30 sur la scène Banyan lors de Jazz dann Port.