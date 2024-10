La ville du Port a célébré le Dragon Boat Festival à la Base Nautique des Mascareignes, le samedi 26 octobre et dimanche 27 octobre 2024. En présence du maire, Olivier Hoarau, cet évènement "a permis de renforcer l'esprit d'équipe entre tous et de créer un moment convivial et compétitif" selon le site de Dragon Boat. Nous publions le post ci-dessous. ( Photo : Le Port )